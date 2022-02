Das kann ja heiter werden – oder eher ganz im Gegenteil. Carina Spack (25) und Serkan Yavuz (28) sind schon lange nicht mehr gut aufeinander zu sprechen. Seit ihrer Trennung im Oktober 2020 schießen sie immer mal wieder öffentlich gegeneinander. Jeder der beiden scheint der Meinung zu sein, der andere habe ihn in irgendeiner Weise hintergangen. Da trifft es sich weniger gut, dass die ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidaten nun gemeinsam an der Show Prominent getrennt teilnehmen und dort eigentlich als Team agieren sollen. Das ist Carina und Serkan erst einmal herzlich egal – sie ignorieren einander gekonnt.

Serkans Reaktion auf Carinas Ankunft in der Villa der Verflossenen lässt keinen Zweifel – Harmonie ist zwischen diesem Ex-Paar nicht angesagt: "Da brauchst du einen Eimer, in den du gleichzeitig kotzen und scheißen kannst." Seine Ex würde ihn in dem Format nicht interessieren, betont der werdende Vater. Er sei nur des Geldes wegen dabei. "Sie ist einfach Luft für mich", macht er auch gleich deutlich, wie die beiden miteinander umgehen. Carina und Serkan wechseln nämlich kein einziges Wort miteinander.

Selbst in den gemeinsamen Interviews sprechen sie sich nicht gegenseitig an. "Ich kann mit ihm nicht auf nett tun, dafür ist zu viel passiert", findet Carina. Auch in einem Bett möchte sie, obwohl es die Show eigentlich so vorsieht, nicht mit ihrem Ex nächtigen.

