Sie zog Konsequenzen aus der Tragödie! Dana Delany erlebte kürzlich einen Schreckmoment: Der Desperate Housewives-Star stürzte nämlich und verletzte sich am Kopf. Dabei kam der Schauspielerin offenbar sofort ihr Kollege Bob Saget (✝65) in den Sinn – der war nämlich zu Beginn des Jahres an den Folgen eines Sturzes verstorben. Sein Tod hatte Dana wohl die Gefahren einer solchen Situation bewusst gemacht: Sie ließ sich umgehend beim Arzt durchchecken!

Von der Geschichte berichtete Dana ihren Fans auf Twitter: "Ich bin mit dem Kopf voran eine Stahltreppe runtergefallen und alles, woran ich denken konnte, war der arme Bob Saget." Sie betonte, dass sie bei dem Vorfall vollkommen nüchtern gewesen sei. Sie habe sich daraufhin sofort in ein Krankenhaus begeben, doch gebrochen sei glücklicherweise nichts gewesen, fügte die 65-Jährige hinzu. Auf einem Foto, das sie dazu teilte, ist jedoch ein gewaltiges blaues Auge zu sehen.

Sie bedankte sich in ihrem Post auch beim Personal der Klinik: "Die Mitarbeiter in der Notaufnahme des St. John's haben sich wirklich aufopferungsvoll um mich gekümmert." Sie freue sich, dass bei dem Unfall nichts Schlimmeres passiert sei.

Getty Images Dana Delany, Teri Hatcher und Felicity Huffman

Twitter / DanaDelany Dana Delany im Februar 2022

Getty Images Dana Delany, Schauspielerin

