Bob Sagets (†) Stimme half John Stamos bei Trauerbewältigung

Der Schauspieler Bob Saget (✝65) starb am 09. Januar 2022. Sein TV-Kollege John Stamos (60) verrät nun im "Full House Rewind"-Podcast, dass es ihm nach dem Tod seines Kumpels half, seinem Hörbuch zu lauschen. "Erinnert ihr euch, als sein Buch herauskam? Es war sehr schmutzig und seltsam", meinte der Schauspieler und erklärte: "In der Nacht, in der [Bob] gestorben ist, habe ich mir aus irgendeinem Grund seine Kassette angehört, und das hat mich sehr getröstet. Ich weiß nicht, warum. Ich habe es mir jeden Abend vor dem Einschlafen angehört." 2014 veröffentlichte Bob das Buch "Dirty Daddy: "Die Chroniken eines Familienvaters, der zum schmutzigen Komiker wurde".

Beim Anhören des Buches bemerkte John des Weiteren ein unheimliches Detail. "Eines Morgens wachte ich auf und dachte: 'Hat er in seinem Buch gesagt, dass er sich den Kopf gestoßen hat und so gestorben ist?'", erzählte der 60-Jährige und fuhr fort: "Und ich sagte: 'Nein, das kann nicht sein.' Dann habe ich es noch einmal gelesen, und er sagte scherzhaft: 'Ich würde mir den Kopf stoßen und TMZ anrufen und sagen, dass ich sterbe.'"

Bob Saget wurde leblos in einem Hotelzimmer in der Nähe von Orlando aufgefunden. Wenige Wochen nach seinem Tod machte seine Familie publik, dass die Behörden zu der Einschätzung gekommen seien, dass der Stand-up-Comedian an den Folgen einer Kopfverletzung starb. Ein Fremdvergehen oder gar Drogenmissbrauch wurde ausgeschlossen.

Getty Images Bob Saget und John Stamos im Jahr 2013

Getty Images Bob Saget, Schauspieler

