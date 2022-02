Die Umstände von Bob Sagets (✝65) Tod sind geklärt. Anfang Januar versetzte die Nachricht über den überraschenden Tod des Schauspielers Freunde, Familie und Fans in tiefe Trauer. Der Schauspieler war leblos in einem Hotelzimmer in Orlando gefunden worden und die Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Woran Bob gestorben ist, war bis dato aber noch nicht bekannt. Jetzt haben seine Angehörigen die Todesursache offiziell bekannt gegeben.

In einem Statement, das TMZ und anderen amerikanischen Medien vorliegt, verriet seine Familie: "Die Behörden sind zu dem Schluss gekommen, dass Bob an den Folgen einer Kopfverletzung gestorben ist." Offenbar habe sich der 65-Jährige den Hinterkopf gestoßen, die vermeintlich harmlose Verletzung aber nicht weiter beachtet. Über Nacht habe der US-Amerikaner dann offenbar eine Hirnblutung erlitten, die schließlich zu seinem Tod geführt habe. Hinweise auf Fremdverschulden oder Alkohol- und Drogenkonsum hätte die Rechtsmedizin nicht feststellen können.

Seine Hinterbliebenen haben die Hintergründe zu Bobs Tod mit der Öffentlichkeit teilen wollen, um auch den Fans Klarheit zu schaffen. "Während wir weiterhin gemeinsam trauern, bitten wir alle, sich an die Liebe und das Lachen zu erinnern, das Bob in diese Welt gebracht hat", heißt es in dem emotionalen Statement weiter. Er habe seinem Umfeld stets vermittelt, freundlich zu sein, und Probleme mit Lachen und Umarmungen aus dem Weg zu schaffen.

Getty Images Bob Saget, Schaupieler

