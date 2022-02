Tolle Neuigkeiten für alle Fans von The Masked Singer! Die supererfolgreiche ProSieben-Serie begeisterte bereits in fünf Staffeln Millionen Zuschauer. Zuletzt gewann der DSDS-Star Alexander Klaws (38) den begehrten Pokal – verkleidet als Mülli Müller. Vergangene Woche wurde bekannt, dass auch Staffel sechs nicht mehr lange auf sich warten lässt: Schon am 19. März startet die neue Ausgabe live im TV. Jetzt wurden auch die ersten drei Masken bekannt gegeben, auf die sich die "The Masked Singer"-Fans freuen können!

In einer Pressemitteilung verrät ProSieben: In Staffel sechs werden unter anderem der Dornteufel, das Zebra und die Möwe gegeneinander antreten! "Jung, kunterbunt, mit großen Punkten auf dem Fell, springt es abenteuerlustig über die Bühne. Es ist für jeden Spaß zu haben", beschreibt der Sender das Zebra. "Wer glaubt, dass der Dornteufel gefährlich ist, irrt sich gewaltig. Trotz seiner imposanten Größe und bedrohlich wirkenden Stacheln setzt sich der Wüstenbewohner aktiv für den Frieden ein", berichtet ProSieben weiter. Die Möwe wiederum lache für ihr Leben gerne und sei "unverkennbar laut".

Insgesamt wird es wieder zehn Kostüme geben – sieben davon sind noch geheim. In Staffel sechs kommt es übrigens zu einer Premiere bei "The Masked Singer": "Zum ersten Mal wird ein 'Masked Singer'-Fan zum Masken-Designer", erklärt der Sender. "Seit Wochen tüfteln Maskenbauerin Marianne Meinl und Gewandmeisterin Alexandra Brandner daran, das Fantasiewesen aus der Feder eines jungen 'Masked Singer'-Fans in die Realität umzusetzen." Welche der drei Masken gefällt euch am besten? Stimmt ab!

Anzeige

ProSieben Das Zebra von "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben Der Dornteufel von "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben Die Möwe von "The Masked Singer"

Anzeige

Welches "The Masked Singer"-Kostüm gefällt euch bisher am besten? Die Möwe Der Dornteufel Das Zebra Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de