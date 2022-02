Gemütliches Sofa, leckere Snacks und der große Ratespaß kann anfangen: The Masked Singer geht in eine neue Runde! Ende letzten Jahres durften Zuschauer zum letzten Mal in den Genuss des Rätselratens kommen: Es wurde die Weihnachtsausgabe der beliebten TV-Show ausgestrahlt: Hinter der Gans verbarg sich Sängerin Yvonne Catterfeld (42), die die Sendung gewann. Allzu lange müssen Fans nun nicht mehr warten, bis wieder jede Menge coole Kostüme enttarnt werden: Der Starttermin für die neue "The Masked Singer"-Staffel steht fest!

Wie ProSieben über die offizielle Instagram-Seite mitteilt, startet die sechste Staffel von "The Masked Singer" am 19. März um 20:15 Uhr auf ProSieben. Auch Moderator Matthias Opdenhövel (51) meldete sich zu Wort und machte den Zuschauern richtig Lust auf eine neue Ausgabe der Rateshow. "Der schönste Moment ist immer der, wenn die Maske abgenommen wird und bei so vielen Leuten die Kinnlade runterfällt", meinte der 51-Jährige und sprach damit wohl vielen Fans aus dem Herzen.

Die letzte große "The Masked Singer"-Staffel gewann im November 2021 Ex-DSDS-Sieger Alexander Klaws (38). Er verbarg sich hinter dem beliebten Mülli-Müller-Kostüm. "Ich habe ja schon viel gemacht mittlerweile, aber das ist die geilste Scheiße, bei der ich je dabei war", zeigte sich der Musical-Darsteller kurz nach seiner Enthüllung überwältigt – auf dieses Gefühl darf sich Alex' Nachfolger der neuen Staffel schon mal freuen.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Die "The Masked Singer"-Gans

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel und Mülli Müller beim "The Masked Singer"-Finale 2021

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Alexander Klaws, "The Masked Singer"-Sieger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de