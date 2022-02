Es ist ein wichtiges Thema für sie! Susan Sideropoulos (41) begeistert zurzeit alle Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Fans mit ihrem Comeback ins Serien-Universum. In dieser Woche wird die Schauspielerin außerdem auch bei der Gala Showtime of my Life – Stars gegen Krebs zu sehen sein. In der Sendung berichten Promis über Krebsschicksale und rühren die Werbetrommel für oft vernachlässigte Vorsorgeuntersuchungen. Promiflash verriet Susan jetzt, was ihr dabei besonders am Herzen liegt.

"Wir waren ein echt wahnsinnig toller Cast, Guido Maria Kretschmer (56) ist der Gastgeber und von Motsi Mabuse (40) wurden wir gecoacht", freute sich Susan im Gespräch mit Promiflash. Es sei eine wichtige Sendung, fügte die 41-Jährige hinzu – zumal sie auf wichtige Themen aufmerksam mache: "Wenn viele Menschen diese Show sehen, hoffe ich, dass das so ein kleiner Wachrüttler ist." Sie fände es schön, wenn das Format einige Menschen sensibilisieren würde.

Auch die Stimmung am Set sei gut gewesen, betonte Susan: "Wir haben viel geweint, aber auch viel gelacht, und zeigen, wie wichtig das Thema Vorsorge ist." Sie habe die Zeit mit ihren Kollegen vor Ort sehr genossen, sagte die gebürtige Hamburgerin abschließend.

Anzeige

TVNOW Die "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs"-Männerrunde

Anzeige

ActionPress/ Georg Wenzel Susan Sideropoulos, 2020 bei der Premiere von "Magic Mike Live"

Anzeige

Getty Images Susan Sideropoulos bei den 99Fire-Films-Award im Admiralspalast in Berlin im Februar 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de