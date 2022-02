Kim Tränka erlebte bereits einen schweren Verlust! Der Blondschopf ist vielen Fernsehzuschauern besonders als charmanter Männerheld bekannt. Als dritter Prince Charming suchte der Bremer im TV nach der großen Liebe – und fand sie offenbar in Maurice Schmitz. Doch vor dieser glücklichen Beziehung musste der Hottie eine schwere Zeit erleben: Kim enthüllte nun, dass sein früherer Partner an Krebs starb.

In der zweiten Staffel von Showtime of my Life – Stars gegen Krebs ist auch Kim mit von der Partie. In einem emotionalen Vorstellungsvideo erklärte der 32-Jährige, welchen Bezug er zum Thema Krebs hat – seine erste große Liebe starb an Leukämie. "Anfangs dachte man, es wäre nur eine Mandelentzündung", erinnerte er sich. Schlussendlich sei sein Partner auf der Intensivstation gelandet, bis es ihm immer schlechter ging. "Ich bin abends schlafen gegangen und als ich aufgewacht bin, hatte ich eine Nachricht, dass er ins künstliche Koma versetzt wurde", schilderte Kim die letzten Momente.

Nach dieser emotionalen Erfahrung will Kim besonders auf das Thema Krebs und Vorsorge aufmerksam machen. "Die Vergangenheit hat mich gelehrt, dass sich ein Leben von heute auf morgen komplett verändern kann. Krebs interessiert es nicht, wie alt man ist, welches Geschlecht man hat oder ob man gesund lebt", versicherte der TV-Star.

RTL / Markus Nass Die Männer bei "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs"

Instagram / kim_tnka Kim Tränka im Oktober 2021

RTL / Markus Nass Kim Tränka bei "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs"

