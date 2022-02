Das war knapp! Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (28) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Bis zur Geburt dauert es auch gar nicht mehr lange: Serkan hatte verraten, dass der errechnete Entbindungstermin ihrer Tochter schon im Mai ist. Aktuell befindet sich das Bachelor in Paradise-Paar also im vermutlich letzten Urlaub zu zweit. Jetzt verriet Samira jedoch, dass sie fast nicht nach Dubai hätte fliegen dürfen!

In der neuen Folge ihres Podcasts "Samira & Serkan in Paradise" berichtete das Paar jetzt über seine Probleme vor dem Abflug. "Mit Emirates darf man bis zur 29. Schwangerschaftswoche fliegen – wir sind jetzt in der 27.", erklärte Serkan. Da die Fluggesellschaft aber mit ihren Regeln zur Mitnahme Schwangerer etwas strenger sei, habe seine Freundin sich zur Sicherheit dennoch ein Attest vom Frauenarzt über ihre Flugtauglichkeit ausstellen lassen. Doch das reichte dem Personal offenbar nicht. "Die Frau am Gate hat zuerst gesagt, Samira darf nicht fliegen!", berichtete der Reality-TV-Star. Die Mitarbeiterin sei jedoch einfach unerfahren gewesen und habe dann von Kollegen gehört, dass es durchaus erlaubt sei.

Genau um diese Situation zu vermeiden, habe Serkan im Vorhinein geplant, die Schwangerschaft im Flughafen geheim zu halten: "Ich sage ja eher immer zu wenig als zu viel." Trotz eines dicken Pullis, unter dem Samiras Babybauch eigentlich kaum zu sehen gewesen sei, habe die Mitarbeiterin direkt nach ihrem Mutterpass gefragt. Im Endeffekt sei dann aber zum Glück trotzdem alles gut gegangen.

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

samirayasminleila / Instagram Die schwangere Samira Klampfl im Februar 2022

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl

