Emotionale Worte von Jennifer Lopez (52)! 2008 konnte die Sängerin gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (53) die Zwillinge Maximilian (14) und Emme (14) auf der Welt willkommen heißen. Letztere schwärmte erst vor wenigen Monaten, in welch tollem Verhältnis sie und ihre Mutter zueinander stehen. Sie bezeichnete J.Lo als wundervoll und sagte, sie bewundere deren starke Persönlichkeit. Jetzt drehte ihre Mutter den Spieß um und machte ihren Kindern eine zuckersüße Liebeserklärung!

Anlässlich ihres 14. Geburtstags veröffentlichte Jennifer auf Instagram ein Video, in dem mehrere Aufnahmen von ihr, Max und Emme zu sehen wird. "Ihr habt mir die wahre Bedeutung des Lebens beigebracht und mich für immer auf die erstaunlichste Weise verändert. Ich bin so dankbar für euch beide!", betonte die 52-Jährige in der Kommentarspalte. Der Tag der Geburt ihrer Kinder symbolisiere für sie den ersten Tag ihres restlichen Lebens: "Ich werde euch für immer und ewig lieben."

Auch wenn sie ihre Mutter sehr lieben, ist diese Max und Emme inzwischen manchmal ziemlich peinlich. "Sie sagen: 'Mama, nein, steig an der Schule nicht aus dem Auto aus.' Das bricht mir das Herz", verriet die "Let's Get Loud"-Interpretin in "The Ellen DeGeneres Show".

