Jennifer Lopez (52) ist nicht nur ein Superstar, sondern auch eine liebende Mutter! Die "Jenny From The Block"-Interpretin hat gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (53) die Zwillinge Emme (13) und Max (13): Die beiden Kids werden Ende Februar 14 Jahre alt – und sind damit schon waschechte Teenager. Natürlich machen die zwei genau wie alle anderen Teenies auch so manche schwierige Phase durch: Emme und Max finden J.Lo wohl gerade in manchen Situationen etwas peinlich!

"Sie sind jetzt Teenager, wow", hielt J.Lo jetzt in dem US-Format "The Ellen DeGeneres Show" etwas wehmütig fest. Sie selbst sei eine sehr liebevolle Mutter – und das zeige sie ihren Kids auch gerne und oft. "Ich liebe es, sie zu umarmen und zu küssen, und ich spreche auf eine sehr niedliche Art und Weise mit ihnen", erzählte die 52-Jährige und rief sich eine bestimmte Situation ins Gedächtnis: "Sie sagen: 'Mama, nein, steig an der Schule nicht aus dem Auto aus.' Das bricht mir das Herz."

Natürlich pflegt Jennifer aber trotzdem ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Zwillingen. "Sie lieben mich, ich liebe sie. Wir drei stehen uns sehr, sehr nahe", machte sie deutlich. Dass sie ein weltweit bekannter Superstar ist, stellt die Kids aber vor so einige Herausforderungen. "Ich denke, es beschäftigt sie schon, dass die Leute wissen, wer ihre Mutter ist", vermutete sie. Immerhin würden auch Max und Emmes Freunde mitbekommen, was über ihre berühmte Mutter im Internet und in Magazinen alles berichtet wird.

Getty Images Jennifer Lopez bei der "Marry Me"-Premiere im Februar 2022 in Los Angeles

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen Max und Emme

Getty Images Jennifer Lopez und ihre Tochter Emme Maribel beim Super Bowl

