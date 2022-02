Dominik Stuckmann (30) versteht sich mit einigen Girls ziemlich gut! Der Unternehmer sucht gerade beim Bachelor nach der großen Liebe und lernte schon einige Kandidatinnen näher kennen. Mit Jana-Maria Herz (30) und Nele Wüstenberg (28) ging er sogar schon einen Schritt weiter und küsste sie. Aber auch Emily von Strasser (23) steht bei ihm hoch im Kurs: Bei einem Einzeldate kommen sie sich nun näher!

Nach einem Gruppendate am Strand lud der Bachelor die 23-Jährige ein, mit ihm den Abend zu verbringen. In gemütlicher Atmosphäre konnten sich die zwei in Ruhe austauschen und näher kennenlernen. Als am Strand ein Feuerwerk losging, sprühten auch zwischen Emily und Dominik die Funken: Sie küssten sich! Die Österreicherin zeigte sich danach im Einzelinterview überglücklich. "Auch nur Küssen ist schon so ein Schritt in meine private 'Safe Zone'. Da ist man einfach vertraut miteinander", erklärte sie ihre Gefühlslage.

Der Rosenkavalier zeigte sich danach allerdings auch sichtlich durcheinander. Während Emily glücklich in seinen Armen lag und auf Wolke sieben schwebte, machte Dominik sich Gedanken. "Wie stehst du zu Emily, aber wie stehst du zu den ganzen anderen?", fragte er sich danach im Einzelinterview und betonte, dass in seinem Kopf ein ziemliches Chaos herrschte.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

Anzeige

Der Bachelor, RTL Valeria, Chiara F., Lara, Dominik, Emily bei "Der Bachelor"

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Emily von Strasser beim Einzeldate

Anzeige

Der Bachelor, RTL Emily von Strasser und Dominik Stuckmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de