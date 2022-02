Jana-Maria Herz (30) könnte wohl kaum glücklicher sein! Die Unternehmerin durfte sich bei Der Bachelor über das erste Einzeldate mit Dominik Stuckmann (30) freuen. In der vierten Folge war es dann endlich so weit: Nach Nele Wüstenberg (28) bekam nun auch die Beauty aus Marbella von dem Junggesellen einen Kuss. Im Gespräch mit Promiflash erinnerte sich Jana-Maria jetzt an diesen besonderen Moment zurück...

"Es war wieder ein wundervolles Date und wir hatten sehr viel Spaß miteinander. Dabei hat er mir ein Liebeslied gewidmet, das war supersüß", schwärmte die 30-Jährige im Promiflash-Interview. Sie habe das Treffen mit dem Schnittblumenverteiler richtig genossen – und deshalb habe sich der Moment für Jana-Maria auch als der richtige angefühlt. "Alles hat gepasst", meinte sie und fügte hinzu: "Ich glaube, es war der perfekte Zeitpunkt."

Nach dem schönen Date mit Dominik sei die Kandidatin natürlich auch guter Dinge gewesen, dass sie in der Nacht der Rosen eine der heiß begehrten Schnittblumen bekommt. "Für diese Nacht habe ich mich sicher fühlen können. Natürlich weiß man nicht wie lange, aber ich war gelassener", gab Jana-Maria im Interview ehrlich zu.

