Aljona Savchenko (38) geht ab sofort wieder allein durchs Leben! Vor wenigen Jahren wirkte es so, als könnte das Leben der Eiskunstläuferin kaum besser sein: Nach ihrer unvergessenen Kür bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea Im Jahr 2018 durften die Sportlerin und ihr Ehemann Liam Cross 2019 ihre Tochter Amilia auf der Welt begrüßen. In Sachen Liebe läuft es jetzt allerdings ganz und gar nicht mehr rund: Aljona und Liam haben sich getrennt!

Diese traurige und für einige Fans total überraschende Nachricht verkündete Aljonas Noch-Gatte nun via Facebook mit den Worten: "Ich möchte klarstellen, dass Aljona und ich nicht mehr zusammen sind." Den genauen Grund für das plötzliche Ehe-Aus der beiden gab er allerdings nicht bekannt.

Kurze Zeit später bestätigte Aljona die Trennung auch auf ihrem Instagram-Profil: "Ja, das stimmt – wir sind getrennt." Und auch sie geht nicht weiter auf den Grund der Trennung ein. Nach einer möglichen Reunion sieht es aktuell allerdings absolut nicht aus – im Gegenteil: Zwischen den beiden laufe derzeit bereits der Scheidungsprozess.

ActionPress Aljona Savchenko

Getty Images Liam und Aljona

Instagram / aljonasavchenko Aljona Savchenko

