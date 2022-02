Prinz Louis von Luxemburg hatte zuletzt einfach kein Glück in der Liebe! Im Jahr 2017 wurde bekannt, dass der Royal sich von seiner Frau Tessy Antony (36) scheiden lässt. Damals waren die Eltern zweier Söhne schon über zwölf Jahre miteinander verheiratet. Doch der Luxemburger bekam eine zweite Chance für sein Glück: Ein paar Jahre nach der Scheidung von Tessa kam er mit der französischen Rechtsanwältin Scarlett-Lauren Sirgue zusammen. 2021 gaben sie schließlich ihre Verlobung bekannt. Doch nun hat Prinz Louis seine für 2022 geplante Hochzeit offiziell abgesagt.

Gegenüber dem Magazin Point de Vue bestätigte der 35-Jährige jetzt seine Trennung: "Wir werden nicht heiraten." Es habe keine Probleme als Paar gegeben, aber "grundlegende Meinungsverschiedenheiten", die sie zu dieser Entscheidung geführt hätten. "Wir haben beschlossen, unsere romantische Beziehung nicht fortzusetzen, bleiben aber in tiefer Freundschaft verbunden", betonte Louis.

Weiter erklärte der Prinz: "Wir haben die Entscheidung in gegenseitigem Einvernehmen und nach sorgfältiger Überlegung getroffen. Durch großen Respekt und echte Bewunderung füreinander werden wir jedoch weiterhin stark verbunden bleiben." Was genau zwischen ihm und Scarlett vorgefallen ist, verriet er nicht. Aber ihr Eintritt in die luxemburgische Königsfamilie soll kein Problem dargestellt haben – und auch nicht der Trennungsgrund gewesen sein.

Anzeige

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Louis von Luxemburg

Anzeige

Getty Images Prinz Louis von Luxemburg und Tessy Antony im Jahr 2015

Anzeige

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Louis von Luxemburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de