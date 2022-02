Läuft zwischen Yeliz Koc (28) und Paco Herb mehr, als sie zugeben wollen? Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin und der Love Island-Sieger haben sich bei den Dreharbeiten zur neuen Staffel von Kampf der Realitystars in Thailand kennengelernt. Da man sie hinterher oft zusammen gesehen hatte, kamen schnell die ersten Paargerüchte auf. Darauf angesprochen, wollte sich die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (30) aber nicht wirklich in die Karten schauen lassen und deutete an, dass sie nur Freunde seien. Aber warum liegt Paco dann bitte mit Yeliz' in ihrem Bett?

Wer sich ihre Instagram-Story am Dienstagabend genauer angeschaut hat, ist bestimmt stutzig geworden, denn: Kurz nachdem die Influencerin ihren Followern gezeigt hatte, wie ihr neues Bett angeliefert worden ist, lag sie auch schon drin – und zwar mit Paco! Die beiden haben von dort aus zusammen Prominent getrennt geschaut und miteinander herumgealbert. Zwar waren sie – zumindest in den Storys – vollständig angezogen, aber sie hielten leichten Körperkontakt: Sein Bein lag über ihren. Außerdem ist es wohl für viele Menschen eine sehr intime Angelegenheit, mit jemandem auf derselben Matratze zu liegen...

Auch Paco äußerte sich bisher nicht dazu, was genau zwischen ihm und Yeliz läuft. Aber als er gestern im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram gefragt wurde, ob er sich bei "Kampf der Realitystars" auf Anhieb mit ihr verstanden habe, schwärmte er: "Ich darf leider nicht darüber sprechen, aber ich kann euch sagen, dass wir uns im Hier und Jetzt sehr gut verstehen – dazu ist Yeliz mitunter ganz lustig."

Instagram / _yelizkoc_ Paco Herb und Yeliz Koc liegen in ihrem Bett

Instagram / paco_hrb Yeliz Koc und Paco Herb, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Paco Herb im Februar 2022

