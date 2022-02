Sind Yeliz Koc (28) und Paco Herb etwa ein Paar? In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Liebesgerüchte um die beiden Realitystars. Denn augenscheinlich verbringt das angebliche Paar aktuell sehr viel Zeit miteinander. Regelmäßig posten sie gemeinsame Bilder oder kurze Clips des jeweils anderen auf ihren Social-Media-Accounts. Jetzt klärte Yeliz auf, ob zwischen Paco und ihr etwas Romantisches läuft.

In einem kleinen Fragerunde auf Instagram redete die gebürtige Hannoveranerin nun endlich Klartext über die angebliche Beziehung zu Paco. So interessierte die Abonnenten der Ex-Bachelor-Beauty besonders, wie es zu einem Treffen mit dem Love Island-Sieger aus dem vergangenen Jahr kam. Zudem wollten die User wissen, ob die beiden wirklich nur Freunde seien. Yeliz erzählte, dass sie dem 25-Jährigen erstmals während der Dreharbeiten zu Kampf der Realitystars über den Weg gelaufen sei. Offenbar haben sich die beiden damals so gut verstanden, dass sie auch nach ihrer Rückkehr nach Deutschland weiterhin in Kontakt blieben.

"Wir wohnen zehn Minuten voneinander entfernt und haben in Köln gemeinsame Freunde besucht", klärte die 28-Jährige anschließend auf. Während des Q&As habe sie zudem so viele Fragen bezüglich Paco bekommen, dass die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin sogar überlegt habe, die Fragerunde abzubrechen. "Aber ich muss sagen, ich bekomme sehr liebe Nachrichten von euch", versicherte Yeliz.

Instagram / _yelizkoc_ Paco Herb und Yeliz Koc im Februar 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Paco Herb im Februar 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

