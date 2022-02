Traurige Nachrichten für alle ABBA-Fans. Neun Jahre lang war Björn Ulvaeus mit seiner Bandkollegin Agnetha Fältskognun (71) zusammen, doch ihre Liebe ging 1978 in die Brüche. Zwei Jahre später heiratete der "Waterloo"-Interpret dann schließlich seine zweite Frau Lena Källersjö. Mit ihr hat er zwei Töchter, die 1982 und 1986 zur Welt kamen. Jetzt gaben Björn und Lena bekannt, dass sie nach 41 Jahren Ehe von nun an getrennte Wege gehen werden.

Wie Spiegel nun berichtete, entschieden sich der Sänger und seine Frau gemeinsam und einvernehmlich für die Trennung nach über vier Jahrzehnten gemeinsamen Glücks. "Nach vielen wunderbaren und ereignisreichen Jahren haben wir uns entschlossen, getrennte Wege zu gehen", gaben Björn und seine Noch-Ehefrau über die Pressesprecherin des Schweden bekannt. Dennoch wollen die zwei wohl weiterhin miteinander befreundet bleiben. Auch Familienfeste, wie beispielsweise die Geburtstage ihrer Enkelkinder, sollen in Zukunft nicht ohne den jeweils anderen stattfinden.

Im vergangenen Jahr hatte ABBA nach 40 Jahren ein neues Album veröffentlicht. Damals spekulierten die Fans bereits, ob die Musiker in dem Song "I Can Be That Woman" ihren Liebeskummer über die gescheiterten Ehen mit ihren Bandkollegen verarbeiten würden. So singen Anni-Frid und Co. beispielsweise: "Du bist nicht der Mann, der du hättest sein sollen – ich habe dich irgendwie im Stich gelassen".

Anzeige

Karin Törnblom / IBL Bildbyrå Björn Ulvaeus und seine Frau Lena bei der "Mamma Mia - The Party"-Premiere im Januar 2016

Anzeige

Getty Images Lena und Björn Ulvaeus im Juli 2008

Anzeige

Getty Images Björn Ulvaeus, ABBA-Gründungsmitglied

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de