Nach Scheidung: ABBA-Star Björn Ulvaeus zeigt neue Liebe!

Björn Ulvaeus (77) ist wieder vom Markt! Zu Beginn des Jahres schockte der ABBA-Star seine Fans mit einer Neuigkeit. Nach 41 gemeinsamen Ehejahren trennten sich der Musiker und seine Frau Lena Källersjö. Für ihn war es bereits Ehe Nummer zwei – zuvor war er mit Bandkollegin Agnetha Fältskognun (72) verheiratet. Nun ist Björn aber wieder frisch verliebt – wie er auf einem Event bewies!

Am Dienstagabend machte er seine neue Liebe in Stockholm ganz offiziell. Der 77-Jährige kam zur Premiere von "Pippi im Zirkus" nämlich in Begleitung. Händchenhaltend und augenscheinlich überglücklich präsentierte Björn seine neue Freundin im Blitzlichtgewitter der Kameras. Bei der Dame handelt es sich um Christina Sas, einer Managerin der Universal Music Group.

Im Mai hatte der Schwede bereits Andeutungen bezüglich neuer Liebschaften gemacht. "Es ist nicht ausgeschlossen", erklärte Björn in einem Interview mit Sveriges Radio. Danach begab er sich offenbar tatsächlich wieder auf die Suche nach einer neuen Frau und scheint mit seiner Wahl nun mehr als happy zu sein.

Getty Images Lena und Björn Ulvaeus im Juli 2008

Getty Images Björn Ulvaeus und Christina Sas

Getty Images Björn Ulvaeus, Musiker

