ABBA-Björn über neue Freundin: "Liebe auf den ersten Blick"

Er ist frisch verliebt und glücklich! ABBA-Gründungsmitglied Björn Ulvaeus (77) verließ zu Beginn des vergangenen Jahres seine Ex-Frau Lena Källersjö nach 41 gemeinsamen Ehejahren und reichte die Scheidung ein. Sich neu zu verlieben, schloss er damals nicht aus. Im Sommer 2022 machte er dann bei einer Premiere seine Liebe zu Christina Sas öffentlich. Björn offenbart jetzt, dass die Verbindung zu ihr sofort da gewesen sei.

In der schwedischen Talkshow "Bianca" spricht Björn über die Beziehung zu Christina. Die beiden lernten sich 2022 bei Dreharbeiten in Berlin kennen. Danach verliebten sie sich. "Man kann wirklich sagen, dass es schlagartig Liebe auf den ersten Blick war", erklärt der Musiker. Mit der Produktmanagerin der Plattenfirma Universal Music wohnt er mittlerweile in Stockholm.

Für den 77-Jährigen ist die Beziehung zu Christina seine dritte öffentliche Romanze. Was für ihn in einer Beziehung wichtig ist, beschreibt er auch in dem Interview: "Schönheit, Spiritualität, Intelligenz, Humor. Viele Menschen suchen nach dem Sinn des Lebens. Ich bin dagegen inzwischen richtig geerdet."

Getty Images ABBA bei der Premiere von "ABBA Voyage" 2022

Getty Images Benny Andersson und Bjorn Ulvaeus bei der "Mamma Mia! Here We Go Again"-Premiere

Getty Images Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog und Bjorn Ulvaeus, ABBA

