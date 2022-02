Aurelio Savina (44) und Sam Dylan (31) zoffen sich im Netz. Am Dienstag gaben Sam und sein Partner Rafi Rachek (32) bekannt, dass sie Eltern werden wollen und im TV nach einer geeigneten Mutter für ihr Wunschkind suchen möchten. Doch dieses Vorhaben kommt nicht bei allen gut an – neben vielen Hatern äußerte sich nun auch Aurelio zu dem geplanten Castingshow-Format des Paares und sorgte damit für Ärger. Zwischen Aurelio und Sam flogen die Fetzen!

"Euer Ernst? Kinder sind keine verdammten Spielzeuge, die man mal so eben in die Welt setzt, nur weil man gerade ein neues Format in die Welt rufen möchte", kommentierte der Reality-TV-Star unter der Show-Ankündigung des Paares auf Instagram. Seiner Meinung nach sollten sich der 31-Jährige und sein Partner für ihre Idee schämen. "Was für eine Frechheit [...]! Wir sind nun mal schwul, für uns gibt es nicht viele Möglichkeiten. Wenn du überhaupt nicht weißt, um was es bei der Suche geht, dann halte deinen Mund", konterte Sam.

Weil er das so nicht auf sich sitzen lassen konnte, hetzte der ehemalige Prince Charming-Teilnehmer zudem gegen Aurelio. "Im Gegensatz zu dir muss unser Kind später keine Pornos von uns im Internet entdecken." Neben den beiden TV-Bekanntheiten schalteten sich auch ihre Fans mit in die Diskussion ein und bildeten zwei Lager.

Anzeige

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, Reality-TV-Star

Anzeige

RTL2 Sam Dylan bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Sam Dylan, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de