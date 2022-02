Mit dieser Reaktion haben Sam Dylan (31) und Rafi Rachek (32) nicht gerechnet! Der ehemalige Prince Charming-Kandidat und sein Partner überraschten ihre Fans diese Woche mit spannenden News: Sie planen, die passende Mutter für ihr Wunschbaby in einer Art TV-Castingshow zu finden! Während sich viele Freunde für die zwei gefreut hatten und stolz sind, dass sie diesen großen Schritt wagen wollen, meldeten sich auch einige Hater: Der Vorwurf wurde laut, dass Sam und Rafi ihr Ungeborenes bereits vermarkten würden – was die beiden zutiefst getroffen hat...

"Ich bin völlig schockiert, wie einige Menschen reagieren. Teilweise scheinen mir einige in der heutigen Zeit ganz weltfremd zu sein", betont Sam jetzt im Promiflash-Interview. "Das zeigt uns aber erst recht, dass wir das Richtige tun, um diese Menschen endlich aufzuklären – dass es heute nicht mehr verwerflich ist, auch diesen Schritt im TV zu gehen." In ihrer Show gehe es in erster Linie um Menschen, die sich einen Wunsch erfüllen wollen. "Das Baby ist ja erst viel später da, da ist die Kamera längst aus", stellt der ehemalige Dschungelshow-Teilnehmer klar.

Doch nicht nur die angebliche Vermarktung wurde kritisiert, sondern auch das Mama-Casting per se. Was sagt Sam dazu? "Der Begriff Casting ist auch falsch: Wir lernen uns alle gegenseitig kennen und jeder von uns kann jederzeit sagen, dass es doch nicht die richtige Person ist – wir und natürlich die Frauen", erklärt der Influencer. Es sei mehr wie ein Baby-Date. "Für uns ist am Ende wichtig, dass wir glücklich sind. Denn wir werden unser Leben zusammen verbringen." Außerdem würden die Zuschauer am Ende nur einen Bruchteil des Prozesses zu sehen bekommen.

Getty Images Rafi Rachek und Sam Dylan beim Pearl Fashion Aperitif in Berlin

Instagram / houseofdylan Rafi Rachek und Sam Dylan

privat Sam Dylan und Rafi Rachek im Juli 2021

