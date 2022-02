Aurel und seine Freundin Alena haben große Neuigkeiten für ihre Fans. Erst vor wenigen Tagen hatte das YouTuber-Pärchen überraschend bekannt gegeben, dass es erneut Nachwuchs erwarte. Vergangenes Jahr im Februar waren die beiden Turteltauben bereits zum ersten Mal Eltern einer kleinen Tochter geworden. Jetzt toppten die Webstars die Babynews allerdings. Aurel und Alena verrieten nämlich, dass sie nun tatsächlich Zwillinge bekommen werden.

Diese freudige Neuigkeit verkündete das Paar nun auf Instagram. Zu einer Reihe von Fotos, auf denen die werdenden Eltern stolz die Ultraschallbilder in die Kamera halten, schrieb Alena: "Doppeltes Wunder!". Sie selbst könnten es noch gar nicht recht fassen, dass sich ihre Familie gleich doppelt vergrößern werde. Die beiden seien jedoch sehr gespannt darauf, was die Zukunft für sie bereithalte, und sie versprachen ihren Fans, sie "auf dieser Reise" mitzunehmen. "Ich kann einfach keine Worte finden, um zu beschreiben, wie es ist, zwei Babys unter meinem Herzen zu tragen", erklärte die Influencerin.

Unter dem Post zeigten sich viele Abonnenten sehr verblüfft vom doppelten Babyglück der Blondine und ihres Schatzes. "Was? Das ist ja toll", "Oh mein Gott, Wahnsinn" oder "Was sind das denn für faszinierende Nachrichten?", lauteten nur einige begeisterte Kommentare. "Herzlichen Glückwunsch zum doppelten Wunder, ihr werdet es großartig meistern", schrieb ein weiterer User.

Instagram / alena.rmb Alena und Aurel, YouTuber

Instagram / aurel.ivo YouTuber Aurel und seine Freundin Alena

Instagram / aurel.ivo Aurel und Alena im März 2021

