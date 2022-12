"Just married": Aurel und Alena lassen es im Club krachen!

Aurel und seine Alena lassen die Korken knallen! Erst am Mittwoch wagten der YouTuber und seine Freundin den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: In einer romantischen Szenerie traten die beiden vor den Traualtar. Dazu teilte der Ex von Julia Schulze (23) bereits einige süße Aufnahmen im Netz. Doch zu einer gelungenen Hochzeit gehört auch eine fette Fete – diese scheinen die beiden auch gehabt zu haben!

Auf Instagram postete der Influencer einen Schnappschuss von sich und seiner Frau – scheinbar etwas angeheitert in einem Club. "Was soll ich sagen Bruder, einfach Mann und Frau", betitelte er seinen Beitrag. Das Foto scheint kurz nach der Trauung entstanden zu sein, da Aurel offenbar noch das gleiche Hemd trug. Seine Partnerin glänzte mit einem schwarzen Glitzerkleid an der Seite des Creators.

Die Fans des Paares überhäuften die beiden in den Kommentaren fleißig mit Glückwünschen. "Toll sieht ihr beide aus! Alles Glück dieser Welt für euch", schrieb ein Follower. Eine weitere Person kommentierte: "Euch nur das beste für die gemeinsame Zukunft." "So ein wundervolles Paar", schwärmte ein anderer User.

Instagram / aurel.ivo Aurel und seine Frau, Dezember 2022

Instagram / aurel.ivo Alena und Aurel, YouTube-Stars

Instagram / aurel.ivo Aurel und Alena im März 2021

