"Dankbar": YouTuber Aurel und Alenas Zwillinge sind da!

Die Zwillinge von Aurel und seiner Alena haben das Licht der Welt erblickt! Der Ex-Partner von Julia Schulze (23), die momentan ebenfalls Nachwuchs erwartet, und seine Freundin verkündeten Anfang des Jahres tolle Neuigkeiten: Sie bekommen Zwillinge! Das Paar hat bereits ein gemeinsames Kind, aus der Beziehung mit Julia hat der YouTuber schon eine Tochter. Nun hatte das Warten für Aurel und Alena endlich ein Ende: Ihre Twins sind da!

Auf Instagram posteten die beiden ein Foto ihrer Söhne und schrieben dazu: "Unsere Söhne wurden geboren." Darüber hinaus teilten Aurel und Alena noch mehrere Aufnahmen, die offenbar nur kurz vor der Geburt entstanden sind und machten ihren beiden Wonneproppen in der Betitelung des Bildes eine süße Liebeserklärung: "All der ganze harte Weg, der Schmerz, die Sorgen um euch und jede Träne hat sich für euch gelohnt. Ich bin so dankbar, dass es euch gut geht und dass ihr zu uns gefunden habt."

Abschließend betonten die zwei, wie viel ihr neugeborener Nachwuchs ihnen bedeutet: "Wir haben euch immer bedingungslos geliebt und werden es für immer tun, unsere Kämpfer", machte das Paar überglücklich deutlich.

Instagram / aurel.ivo Die Zwillinge von Aurel und Alena

Instagram / aurel.ivo Alena und Aurel im Juli 2022

Instagram / alena.rmb Alena und Aurel im Februar 2022

