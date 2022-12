"Mr. and Mrs.": Aurel hat seiner Alena das Jawort gegeben!

Aurel und seine Alena haben geheiratet! Der YouTuber und seine Partnerin haben im Sommer Familienzuwachs bekommen: Ihre Zwillinge haben im Juli das Licht der Welt erblickt. Somit haben die beiden drei gemeinsame Kinder, aus der Beziehung mit seiner Ex-Partnerin Julia Schulze (23) hat der Influencer auch noch eine Tochter. Nun stand für die Familie ein großer Tag an: Aurel und Alena sind in den Hafen der Ehe geschippert!

Auf Instagram teilte der Tattoo-Liebhaber mehrere Aufnahmen von ihrem Hochzeitstag – auf einem Foto umarmt der Beau seine Angebetete liebevoll von hinten, während die beiden sich verliebt anlächeln. Aurel trägt einen eleganten schwarzen Anzug, seine Ehefrau strahlt in einem atemberaubenden weißen Hochzeitskleid. "Mr. and Mrs.", schrieb sie stolz zu den Fotos.

Die Fans der beiden überhäuften sie in der Kommentarspalte des Beitrags mit Komplimenten und lieben Worten. "Ich bin ehrlich, noch nie habe ich mich so über eine Hochzeit von mir sozusagen fremden Menschen gefreut. Ich gönne euch so jedes Glück der Welt", schrieb beispielsweise ein gerührter Follower.

Anzeige

Instagram / aurel.ivo Aurel und Alena, YouTube-Pärchen

Anzeige

Instagram / aurel.ivo Aurel und seine Frau, Dezember 2022

Anzeige

Instagram / aurel.ivo Alena und Aurel, YouTube-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de