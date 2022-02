Khloé (37), Kourtney (42) und Kim Kardashian (41) richten rührende Worte an ihren Vater. Die Kardashian-Schwestern teilen auf ihren Social Media-Accounts gerne private Einblicke aus ihrem Leben – zu dem auch Papa Robert Kardashian (✝59) zählt. Der bekannte Star-Anwalt und Unternehmer war im Jahr 2003 an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. Zu seinem diesjährigen Geburtstag erinnert sich Kim an ihre Zeit mit ihrem Vater zurück und trauert um ihn.

Zu Roberts Geburtstag am vergangenen Dienstag postete Kim ein niedliches Bild auf ihrem Instagram-Account. Es zeigt die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin gemeinsam mit ihrem Vater. "Geburtstagsselfie mit meinem Dad", schrieb sie darunter und fügte hinzu, dass der Schnappschuss an seinem Geburtstag im Jahr 1998 entstanden sei. "Geboren am 22.2.44 und heute ist die Engelszahl 22.2.22. Ich spüre die Engel und dich die ganze Zeit um mich herum. Danke, dass du uns alle immer leitest und beschützt", erinnert Kim an ihren Vater Robert (34), den sie damals im Alter 23 Jahren verlor.

Auch ihre Schwestern Khloé und Kourtney teilten zum Ehrentag ihres verstorbenen Vaters einige niedliche Throwback-Pics aus alten Zeiten. "Ich vermisse dich" und "Mein Schutzengel", fügten die Reality-Sternchen zu den Fotos aus Kindertagen hinzu, die viele Fans mit roten Herz-Emojis fluteten.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Robert Kardashian mit seinen Kindern Khloé, Kourtney und Kim

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihr Vater

