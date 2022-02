Dominik Stuckmann (30) empfängt seine Bachelor-Girls "tot" im Sarg! Die Zeit in der RTL-Datingshow ist mehr als begrenzt und die Frauen fiebern von Woche zu Woche darauf hin, Zeit mit dem Rosenverteiler verbringen zu dürfen. Trotzdem hätten ein paar Ladys auf dieses Treffen am liebsten verzichtet. Am Tag der Toten, der in Mexiko groß gefeiert wird, lud Dominik zu einem ziemlich skurrilen Date ein: Während er im Sarg lag, sollten die Frauen ihm ihre Gefühle gestehen.

Yasmin Vogt (23), Christina Aurora, Christina Nicolardi (27), Nele Wüstenberg (28) und Jana-Maria Herz (30) hatten sich in ihren bunten Festtagskostümen eigentlich total auf das besondere Rendezvous mit dem Hessen gefreut – als der vor Ort aber von seinen Plänen berichtete, schlug die Stimmung schlagartig um. "Heute bin ich tot. Ich werde mich in den Sarg legen und ihr werdet mir mit auf den Weg geben, was ihr mir noch hättet sagen wollen", erklärte der Bachelor und legte sich mit geschlossenen Augen in den offenen Sarg. Jana-Maria, die den Anfang machte, konnte daraufhin ihre Tränen kaum zurückhalten. "Ich will nicht, dass du stirbst", schluchzte sie und musste von Dominik erst einmal ausgiebig getröstet werden.

Christina N. machte die Situation völlig fassungslos. "Das war komplett drüber. Ich weiß nicht, was das sollte", ärgerte sie sich. Auch Nele freute sich über den Anblick des Bachelors in dem hölzernen Sarg überhaupt nicht. Nur Yasmin schien der Sache etwas Positives abgewinnen zu können. "Ich finde das voll schön – ich habe so ein paar Sachen, die ich gerne loswerden möchte. Es geht darum, dass wir ihm sagen können, was wir auf der Seele haben", betonte sie. Christina N. konnte das kaum verstehen. "Ich weiß nicht, warum man auf so einen Moment warten muss", gab sie sich verwirrt.

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann mit den Bachelor-Girls beim Gruppendate

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann mit fünf Bachelor-Girls beim Gruppendate am Tag der Toten in Mexiko

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor

