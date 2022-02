Ist Anna Rossow (33) die geheime Bachelor-Favoritin? Nele Wüstenberg (28) und Jana-Maria Herz (30) schienen im Kampf um das Herz von Dominik Stuckmann (30) jede Menge Vorsprung zu haben. Mit beiden Frauen stimmt einfach die Chemie und sie konnten schon die ersten Küsse abstauben. Anna hat der Unternehmer bisher zwar noch nicht geküsst – trotzdem scheint sie ihren Konkurrentinnen in nichts nachzustehen. Dominik verriet nach einem Date: Beim Gedanken an die Hamburgerin kribbelt es in seinem Bauch.

In der heutigen Folge von "Der Bachelor" entführte der 30-Jährige seine Datepartnerin per Helikopter an einen einsamen Strand und nutzte die Gelegenheit, Anna in trauter Zweisamkeit besser kennenzulernen. Dass die beiden bei dem Rendezvous mehr auf intime Plaudereien anstatt auf körperliche Zärtlichkeiten gesetzt hatten, störte Dominik im Anschluss überhaupt nicht. "Scheiß auf den Kuss. Viele sagen jetzt: 'Mann, hättest du sie doch geküsst.' Es war komplett gut, so, wie es war", betonte der IT-Spezialist. Der perfekte Moment für einen Kuss würde seiner Meinung nach noch ausstehen. Nichtsdestotrotz habe die Angestellte im öffentlichen Dienst etwas in ihm ausgelöst. "Die ersten Schmetterlinge kommen geflogen", gab er zu.

Und Anna – hätte sie beim Date gerne schon mit Dominik geknutscht? Ganz und gar nicht. Sie hatte noch dessen Knutschereien mit Jana und Nele im Hinterkopf. "Ich weiß nicht, ob es noch einen Wert gehabt hätte – nach dem, was gestern passiert ist", hielt sie fest. Immerhin hatte der Bachelor erst am Tag zuvor einen romantischen Abend mit Jana verbracht.

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei einem Bachelor-Date

RTL Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei "Der Bachelor"

Der Bachelor, RTL Bachelor Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz

