Jetzt mischt sich Samira Klampfl (28) ein! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten Kindes. Der stolze Papa: ihr Partner Serkan Yavuz (28). Im TV ist der Reality-Star derzeit aber an der Seite einer anderen Frau zu sehen – der seiner Verflossenen Carina Spack (25). Die zwei nehmen gemeinsam an der neuen Sendung Prominent getrennt teil. Jetzt äußert sich Samira öffentlich zu Serkan und seiner Ex und findet klare Worte.

In ihrer Instagram-Story geht die dunkelhaarige Schönheit auf das Format und die Teilnahme Serkan und Carinas ein – das soll aber ihr einziges Statement zu dem Thema bleiben. "Ich habe mit Carina nichts zu tun, will ihr weder was Böses, noch hasse ich sie", betont die werdende Mama. Sie finde, dass sich die gemeinsame Geschichte des Ex-Paares spätestens nach der Sendung erledigt habe. "Ich habe eine Meinung zu der Sache und habe nicht das Gefühl, als wäre das Vergangene von Carinas Seite aus vollständig verarbeitet", erklärt sie vielsagend.

Samira selbst sei mit vergangenen Partnern im Guten auseinandergegangen und aus diesem Grund fehle ihr das Verständnis für die Schlammschlacht zwischen ihrem aktuellen Liebsten und dessen Ex. "Ich wünsche Carina eine schöne Zukunft mit passendem Partner", macht die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin klar.

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Instagram / carina_spack Carina Spack, Reality-TV-Teilnehmerin

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack im Februar 2020

