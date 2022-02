Bestätigt Priyanka Chopra (39) damit das Geschlecht ihres Babys? Im Januar gaben die Schauspielerin und ihr Mann Nick Jonas (29) überraschend bekannt, dass sie Eltern geworden sind. Das Paar hat sein neues Familienglück einer Leihmutter zu verdanken, die das Baby für es ausgetragen hatte. Viel mehr Infos rund um das Neugeborene haben Priyanka und der Musiker bisher aber nicht ausgeplaudert. Ein Insider behauptete allerdings, es sei ein Mädchen. Ein Blick ins Kinderzimmer verrät nun: Das dürfte stimmen.

Zumindest wenn die 39-Jährige und ihr Liebster auf die traditionelle farbliche Unterscheidung in männlich und weiblich achten, sind sie tatsächlich Eltern einer kleinen Tochter geworden. Auf Instagram gab Priyanka jetzt zum ersten Mal einen Blick in das Kinderzimmer ihres Babys frei – und dort fällt ein Detail besonders ins Auge: ein großer Teddybär aus rosa-weiß-kariertem Stoff, mit einer Schleife um den Hals und einem schönen Blumenmuster an den Armen. Neben dem XXL-Bären sitzen einige weitere plüschige Zeitgenossen – unter anderem ein Schlappohrhäschen mit süßer rosa Stupsnase und ein weiterer rosafarbener Bär.

Auf ein Foto ihres Kindes und weitere Informationen warten die Fans der gebürtigen Inderin derzeit vergeblich. Ein Bild in Priyankas Social-Media-Post lässt aber stutzig werden. Hält sie auf der Aufnahme womöglich ihr Baby im Arm? Die Dunkelhaarige schaut nicht in die Kamera, sondern an ihrem Körper hinunter – ob etwas in ihren Armen liegt, ist in dieser Perspektive aber nicht zu erkennen.

Instagram / priyankachopra Das Zimmer von Nick Jonas und Priyanka Chopras Baby

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, 2019

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra im Februar 2022

