Evanthia Benetatou (29) gewährt einen Einblick in ihren Alltag als Mutter! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Ex-Verlobter Chris Broy (32) sind vor einigen Monaten erstmals Eltern geworden: Im Juni 2021 erblickte der kleine George Angelos Benetatou das Licht der Welt. Im Promiflash-Interview gab die Ex-Sommerhaus-Bewohnerin jetzt ein Update – und dabei berichtete sie von der Entwicklung ihres Kleinen: Evas Sohn George hat vor wenigen Tagen zum ersten Mal "Mama" gesagt!

Gegenüber Promiflash betonte Eva jetzt, dass das Muttersein das Schönste sei, das es auf der Welt gibt. "Das Besondere ist halt, dass ich jeden Tag etwas Neues mit ihm entdecke – eine neue Entwicklung", berichtete die 29-Jährige und schwärmte besonders von einer Situation: "Er hat am Wochenende 'Mama' gesagt." Zudem könne der kleine George inzwischen beispielsweise in die Hände klatschen oder äußern, wenn er etwas essen möchte. "Das ist schon echt der Wahnsinn, also wunderschön", freute sich die stolze Mutter.

Mittlerweile ist George knapp acht Monate alt – auf Eva kommen also schon bald so einige neue Erlebnisse mit ihrem Sohnemann zu. "Er wird jetzt von einem Baby langsam zu einem kleinen Menschen, der alles wahrnimmt und alles erkunden möchte", erklärte Eva. Beispielsweise üben die Influencerin und ihr Kleiner im Moment das Laufen.

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit ihrem Sohn George Angelos

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George, Januar 2022

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de