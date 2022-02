Dürfen die GZSZ-Fans auf eine romantische Reunion hoffen? Tuner (gespielt von Thomas Drechsel, 35) und Emily (gespielt von Anne Menden, 36) waren vor fast einem Jahrzehnt ein Paar. Nachdem sich dann im vergangenen Jahr herausstellte, dass Emilys Tochter Kate nicht aus einem One-Night-Stand entstand, sondern Tuners Kind ist, nähern die zwei sich wieder an. Gibt es etwa eine zweite Chance für die beiden? Der Tuner-Darsteller Thomas hat seine Einschätzung gegeben!

Achtung, Spoiler!

Zumindest von Tuners Seite aus kann sich der 35-Jährige im RTL-Interview ein Comeback vorstellen. Dadurch, dass der Seriencharakter sich nun mehr um Emily und ihre gemeinsame Tochter kümmert, verliere er sich in dem Gedanken einer idyllischen Familie. "Es ist nicht unbedingt so, dass er Emily als seine Traumfrau sieht, aber Kate als leiblicher Vater nahe zu sein und somit dann auch Emily als Partnerin zu haben, wäre großartig und wünschenswert für ihn", erklärt Thomas. Darum komme es sogar zu einem Kussversuch von Tuner, den Emily aber abweist.

Dennoch sieht Thomas eine realistische Chance, dass die beiden Charaktere wieder zusammenfinden. "Möglich ist alles. Wenn man sich so gut kennt, wie die beiden, ist es manchmal nur ein kleiner Schritt, um Glück in dem zu finden, was doch so nahe liegt", findet der Schauspieler.

