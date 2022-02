Handelte es sich also doch um eine Regieanweisung? In der vergangenen Folge von Der Bachelor sorgte eine Szene für Verwunderung bei den Zuschauern. Kurz vor dem Kuss zwischen Rosenkavalier Dominik Stuckmann (30) und Singledame Emily von Strasser (23) meinten einige Show-Fans, das Wort "Küssen" aus dem Off hören zu können – wie vermutet wurde, vonseiten des Teams. Das dementierten die Verantwortlichen bereits. Ex-Kandidatin Karina Wagner (25) verrät Promiflash nun aber pikante Details.

Die ehemalige Teilnehmerin aus der Staffel mit Niko Griesert (31) gibt zu: "Solche Kommentare lockern die Situation irgendwie auf, zumindest war es bei mir so. Die sehen dich teilweise 24 Stunden am Tag und spüren dann zum Beispiel die Spannung." Man verbringe sehr viel Zeit mit dem Team und werde jeden Tag vertrauter miteinander, erklärt sie. Gemeint sind damit allerdings keine klassischen Regieanweisungen, sondern eher Kommentare, die aus der Emotion heraus gemacht werden. Außerdem bezieht sich Karina hier auch auf Situationen zwischen einzelnen Szenen.

Auch Niko betonte gegenüber Promiflash schon, dass es bei "Der Bachelor" keineswegs ein Script gebe. Die Handlungen des TV-Junggesellen und seiner Damen geschehen aus den Momenten heraus – ohne Vorgabe.

