Was passiert am Set von Der Bachelor? Dominik Stuckmann (30) ist als diesjähriger Rosenverteiler derzeit auf der spektakulären TV-Suche nach der großen Liebe. Drei Damen ist er dabei sogar schon etwas nähergekommen: Emily von Strasser (23), Jana-Maria Herz (30) und Nele Wüstenberg (28) ergatterten bereits Küsse von dem Blondschopf. Aber inwiefern hat die Produktion in dieser Sache ihre Finger im Spiel? Promiflash hat bei einigen Bachelors nachgefragt!

Entscheidet der Bachelor alleine, wen er küsst, oder gibt die Regie eventuell auch mal einen Schubs in die richtige Richtung? Ex-Bachelor Niko Griesert (31) hat Promiflash diese Frage beantwortet: "Es gibt keine Regieanweisungen für Küssen oder für Gespräche. Es ist klar, dass es kein Skript gibt. Aber ich glaube schon, dass die Produktion es gerne hat, wenn geknutscht wird." Ex-Bachelorette-Kandidat Leander Sacher (24) bestätigt diese Aussage: "Es geht natürlich primär darum, einen Partner kennenzulernen. Das gehört natürlich auch dazu, aber dass es die Anweisung dazu gibt, kenne ich nicht."

Andrej Mangold (35) kam 2019 in den Genuss, Rosen verteilen zu dürfen. Auch er weiß nichts von Regieanweisungen: "Während der Produktion oder während du drehst wird niemals jemand sagen: 'Ihr müsst euch jetzt küssen.'" Zwar werde man in den Interviews ein wenig darauf hingewiesen, dass da etwas gehen könnte, am Ende liege die Entscheidung aber beim Bachelor: "Am Ende des Tages kann der Bachelor immer selber entscheiden, wann er küsst, ob er küsst und ob er überhaupt küsst."

