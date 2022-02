Hardy Krüger Jr. (53) hofft, schon bald wieder bei Let's Dance mittanzen zu können. Am Freitagabend konnte der Schauspieler aufgrund eines positiven Testergebnisses nicht an dem beliebten Tanzwettbewerb teilnehmen. Dennoch verfolgte der "Gegen den Wind"-Darsteller die erste Show gespannt vor seinem Fernseher und meldete sich kurz darauf aus seiner Quarantäne zu Wort. Hardy teilte mit, wie es derzeit um seine Gesundheit steht.

"Ich habe Symptome, aber sie halten sich in Grenzen", verriet der 53-Jährige in einem Interview bei einer "Let's Dance"-Spezialausgabe von Exclusiv. Der TV-Star hoffe, kommenden Freitag wieder auf dem Parkett stehen zu können. Auch wenn er nicht dabei sein konnte, habe er die erste Show sehr genossen. "[Sie] war wirklich großartig! Gerade in dieser Zeit ist es toll zu sehen, dass alle Tänzer eng zusammenstehen. Ich wäre gerne dabei gewesen", erzählte Hardy.

Doch obwohl der gebürtige Schweizer einmal aussetzen musste, verließ am Freitagabend ein Tanzpaar den Wettbewerb. Für Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) und Andrzej Cibis (34) endete die Reise bei "Let's Dance" bereits nach ihrem ersten Tanz.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Hardy Krüger jr., "Let's Dance"-Kandidat 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Hardy Krüger Jr. und Patricija Ionel bei "Let's Dance"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Andrzej Cibis und Lilly zu Sayn-Wittgenstein bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de