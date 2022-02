Geht da was? Scott Disick (38) ist jahrelang mit Kourtney Kardashian (42) zusammen gewesen und war an ihrer Seite ein fester Bestandteil in der Serie Keeping Up with the Kardashians. 2015 trennten sich die TV-Stars jedoch – seitdem datet er, was das Zeug hält. Nun wurde er erneut mit einer jungen Dame gesehen, die der Schwester seiner Ex zum Verwechseln ähnlich sieht: Mit diesem Kylie Jenner-Double war Scott unterwegs!

Auf Bildern, die The Sun vorliegen, sieht man den 38-Jährigen an der Seite von Holly Scarfone. Die Influencerin wurde durch die dritte Staffel der Netflix-Show Finger weg! bekannt. Holly hat offensichtlich einen ganz ähnlichen Style wie Kylie – aber auch ihre Gesichtszüge und ihre Haare ähneln der 24-Jährigen ziemlich! Gemeinsam mit Scott genoss sie einen gemütlichen Dinner-Abend in Malibu zusammen, doch Weiteres ist über das Verhältnis der beiden nicht bekannt.

Holly ist aber nicht die Einzige, die Scott in letzter Zeit gedatet hat. Zuletzt wurde er mit verschiedenen Models wie Hana Cross oder Sofia Richie (23) gesehen. Ein Insider verriet kürzlich gegenüber Hollywood Life, warum der dreifache Vater derzeit so viel datet: "Er will einfach nur die Lücke, die Kourtney in seinem Herzen hinterlassen hat, füllen. Aber das wird nicht passieren."

Instagram / hollyscarfone Holly Scarfone, Influencerin

Xavier Collin/Image Press Agency Kylie Jenner 2020

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian in Los Angeles, 2015

