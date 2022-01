Es scheint einen besonderen Grund dafür zu geben! An der Seite von Kourtney Kardashian (42) ist Scott Disick (38) bekannt geworden. In der Sendung Keeping up with the Kardashians konnten die Fans die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung miterleben. 2015 entschieden die Eltern von drei Kindern, sich zu trennen. Seitdem datet der New Yorker immer wieder deutlich jüngere Models. Etwa, weil Scott noch nicht über Kourtney hinweg ist?

Das vermutete nun ein Insider im Gespräch mit HollywoodLife. "Er will einfach nur die Lücke, die Kourtney in seinem Herzen hinterlassen hat, füllen. Aber das wird nicht passieren", erläuterte die Quelle genauer. Das Problem sei nämlich, dass Scott wohl noch an Kourtney hängt. "Er weiß auch gar nicht, was er will", hieß es im weiteren Interview. Seine Freunde würden sich eine gleichaltrige Partnerin an seiner Seite wünschen.

"Er wird auch nicht jünger und muss das akzeptieren", lautete das bittere Urteil des Insiders. Trotzdem wurde Scott zuletzt öfter mit dem jungen Model Hana Cross gesehen. Laut Medienberichten sollen die zwei daten. Im November 2021 wurde ihm eine Liaison mit Christina Burke nachgesagt.

Anzeige

MEGA Kourtney Kardashian und Scott Disick im November 2013 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Reality-TV-Bekanntheit Scott Disick

Anzeige

Joe Scarnici/Getty Images; Pascal Le Segretain/Getty Images Collage: Scott Disick und Hana Cross

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de