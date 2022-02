Wechseln diese zwei bald ihren Wohnort? Seit Sommer vergangenen Jahres geben Ben Affleck (49) und Jennifer Lopez (52) ihrer Liebe eine zweite Chance, nachdem sie bereits Anfang der 2000er-Jahre schon einmal verlobt gewesen waren. Nun könnten die zwei kaum glücklicher sein und bauen sich ihr Leben gemeinsam auf: Ben und J.Lo sollen sogar überlegen, im Sommer zusammen nach England zu ziehen!

Das verriet ein Insider gegenüber Daily Mail. Demnach suchen sie sogar schon nach einer Bleibe: "Es gibt ein sehr vertrauenswürdiges Team, das nach dem perfekten Zuhause für Ben und J.Lo für den Sommer sucht." Die Quelle vermutet, dass die beiden in dem Umland von London ein Haus suchen. "Wahrscheinlich wird es das übliche Herrenhaus in einer grünen Gegend am Stadtrand von London sein", erklärte der Insider.

Ein Grund für den Umzug nach England könnte sein, dass Ben dort bald einen Job zu erledigen hat: Es wird spekuliert, dass er in einem neuen Barbie-Film mitspielen soll. Dafür wurden bereits Margot Robbie (31) als Barbie und Ryan Gosling (41) als Ken gecastet, aber auch der "Suicide Squad"-Darsteller soll im Gespräch dafür sein.

