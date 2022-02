Bei Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) stehen alle Zeichen auf Liebe! Die "Jenny from the Block"-Interpretin und der Schauspieler feierten im Sommer 2021 ihr großes Liebes-Comeback: Nachdem ihre Verlobung Anfang der 2000er in die Brüche gegangen war, fanden sie viele Jahre später wieder zueinander. Und seither turteln die beiden auf öffentlichen Events und Co., was das Zeug hält. Mittlerweile gibt es erste Hinweise darauf, ob Jennifer und Ben nun auch heiraten wollen!

Denn gegenüber Entertainment Tonight berichtete jetzt ein Insider, dass die beiden "für eine Verlobung und eine Hochzeit" offen seien. "Ben und Jen sind so verliebt", betonte die anonyme Quelle und fügte hinzu: "Ihre Liebsten wären nicht überrascht, wenn Ben ihr die Frage aller Fragen stellen würde." Allerdings wolle das Paar bei ihrem nächsten großen Schritt auch Rücksicht auf die Kinder nehmen. "Sie wollen beide, dass zwischen ihren Kindern alles in Ordnung ist, nicht nur zwischen ihnen beiden selbst", erklärte der Promi-Experte.

Aber was müsste Ben denn eigentlich tun, um seine Liebste so richtig zu überraschen – wie stellt sich J.Lo den perfekten Heiratsantrag vor? Der 49-Jährige müsste sich in Sachen Romantik wohl ordentlich ins Zeug legen. "Ich bin sehr romantisch, ich bin der größte Romantiker", stellte Jen nämlich im Promiflash-Interview klar und verdeutlichte zudem: "Ich denke, das ist etwas ganz Besonderes zwischen zwei Menschen – und es muss ein sehr intimer Moment sein."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im September 2021 in Venedig

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der "Marry Me"-Premiere im Februar 2022 in Los Angeles

Getty Images Jennifer Lopez bei der "Marry Me"-Premiere im Februar 2022 in Los Angeles

