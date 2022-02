Sarina Nowak (28) reitet auf ganzer Linie auf der Erfolgswelle! Nach ihrer Germany's next Topmodel-Teilnahme im Jahr 2009 wanderte die gebürtige Bohlsenerin in die USA aus. Dort kehrte sie Size Zero den Rücken zu und versuchte sich als Curvy-Model – mit Erfolg! Neben Kooperationen mit Kim (41) und Khloé Kardashian (37) erobert die Blondine nun auch die internationalen Laufstege. Sogar auf der Fashion Week in London durfte Sarina ihre Kurven präsentieren!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de