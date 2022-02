Haben sie ein Geheimnis für ihre Liebe? Seit 2022 sind die Schauspieler Freddie Prinze Junior (45) und Sarah Michelle Gellar (44) verheiratet. Die beiden lernten sich am Set von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennen. Aus ihrer damaligen Freundschaft wurde Liebe und dieses Jahr feiern die Turteltauben sogar ihren 20. Hochzeitstag. Nun verriet Freddie, warum seine Ehe mit Sarah so gut funktioniert!

Gegenüber HollywoodLife erklärte der Familienvater: "Ich weiß nicht, ob es ein Geheimnis ist, aber wir waren zuerst befreundet. Sie wusste, wer ich wirklich bin, bevor wir auf ein Date gegangen sind." So habe es kein böses Erwachen nach einiger Zeit gegeben, da beide sich bereits in- und auswendig gekannt haben, betonte Freddie weiter. Michelle und er hätten bereits von all den Ecken und Kanten des jeweils anderen gewusst.

Außerdem hätten sie das Glück, stets den gleichen Weg im Leben gehen zu wollen. Er könne kein konkretes Rezept für die perfekte Beziehung geben. "Ich denke, es geht mehr um die Person, mit der du zusammen bist und den Weg, den du gehst", fügte Freddie hinzu.

Anzeige

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior im September 2002

Anzeige

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior

Anzeige

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de