Hat Khloé Kardashian (37) ihrem guten Aussehen hier etwa auf die Sprünge geholfen? Der Reality-Beauty wird immer mal wieder vorgeworfen, ihre Social-Media-Bilder stark zu bearbeiten. Vor wenigen Wochen sorgte bereits eine Fotoreihe für Aufsehen, in der ihre Finger ungewöhnlich lang aussehen. Auch neue Schnappschüsse des Keeping up with the Kardashians-Stars liefern jetzt Grund für Spekulationen. Darauf haben Khloés Handy und ihre Tür im Hintergrund nämlich eine ungewöhnliche Wölbung.

Auf Instagram teilte die 37-Jährige jetzt ein paar Fotos und ein kurzes Video, die sie in einem hautengen grauen Kleid zeigen. So weit, so normal. Doch vielen Followern sind sofort Khloés Handy in dem ersten Schnappschuss und der Türrahmen im Hintergrund in dem Video aufgefallen. Die sind nämlich beide gebogen. Hat Khloé da etwa ihr Gesicht nachträglich bearbeitet? In den Kommentaren muss die Mutter einer kleinen Tochter sich jedenfalls einige hämische Kommentare anhören. "Die wellige Tür im Hintergrund verrät dich, Mädel!", lautete zum Beispiel ein User-Kommentar.

Die Fan-Kritik scheint Khloé allerdings kalt zu lassen. Sie reagierte jedenfalls noch nicht auf die vielen Kommentare. Stattdessen erklärte sie in der Bildunterschrift, dass die Aufnahmen schon einige Monate alt sind. "Ich poste selten direkt", schrieb sie.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, "Keeping up with the Kardashians"-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Realitystar

