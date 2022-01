Hat sie mal wieder nach geholfen? Die Kardashians sind für ihren makellosen Look bekannt – und geben alles dafür, dass das auch so bleibt... Deswegen fielen sie in der Vergangenheit häufiger durch Bilder auf, bei denen eindeutig mit Photoshop nachgeholfen wurde. Besonders die drittälteste Kardashian Schwester Khloé (37) soll öfter mal in die Trickkiste greifen, was das Retuschieren ihrer Fotos betrifft. Jetzt leistete sie sich offenbar den nächsten Photoshop-Fail.

Auf Instagram posierte die Unternehmerin in einem knappen Kleid lasziv an einen Holzzaun gelehnt. Doch den Fans fiel dabei vor allem eins ins Auge: Khloés Finger wirken auf den Bildern ungewöhnlich lang! Das könnte natürlich auch dem Kamerawinkel und den extrem spitzen Nägeln geschuldet sein. Für die Follower war dennoch klar, dass hier mal wieder schlecht bearbeitet wurde. "Es dauert zwei Sekunden, um zu sehen, wo das Bild gephotoshopt wurde. Hast du kein PR-Team, was da drüber schaut, bevor du so was postest?", regte sich einer in den Kommentaren auf. Auch Horror-Vergleiche musste die Millionärin über sich ergehen lassen: "Oh mein Gott, deine Finger sind so furchterregend lang!", schrieb eine Person. "Du erinnerst mich an Freddy Krueger!", ergänzte eine zweite.

Khloé ist aktuell aber sicher nicht zum Lachen zumute. Sie steckt noch mitten im Drama um den Vater ihrer Tochter True (3), dem Basketballer Tristan Thompson (30). Der hatte sie schon in der Vergangenheit mehrfach betrogen und zuletzt zugeben müssen, während der Beziehung mit Khloé eine andere Frau geschwängert zu haben.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, 2021

MEGA Khloé Kardashian und Tristan Thompson im Januar 2019

