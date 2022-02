Leander Sacher (24) hat den ultimativen Überlebenstipp für eifersüchtige Bachelor-Girls. Vor rund zwei Jahren ging der Unternehmer als Sieger aus der Bachelorette-Staffel mit Melissa Damilia (26) hervor. Die beiden sind mittlerweile kein Paar mehr – trotzdem erinnert sich der Biologie-Student noch gut an seine Zeit in der Jungsvilla zurück und weiß, wie hart es sein kann, wenn andere der Dame der Begierde zu nahe kommen. Im Gespräch mit Promiflash hatte Leander deswegen ein paar gute Ratschläge für Dominik Stuckmanns (30) aktuellen Rosengirls parat.

Zwar sei ein gewisses Maß an Eifersucht laut dem 24-Jährigen gar nicht so schlecht, um dem Bachelor sein Interesse zu beweisen – auf Dauer sollten sich die Frauen aber besser auf sich selbst fokussieren. "Vielleicht wäre es gut, wenn die Mädels die Aufmerksamkeit nicht auf ihre Eifersucht legen, sondern auf das Positive, was sie mit Dominik erleben können – um ihre eigene Geschichte mit Dominik zu schreiben, um schöne Momente zu erleben", erklärte Leander. Der Gründer einer Kosmetikfirma glaubt, dass die Damen nur dann auf ein Happy End hoffen können, wenn sie ihre Eifersucht unter Kontrolle haben.

Er selbst habe damals versucht, die Dates der anderen komplett auszublenden. "Ich habe mir gesagt, wenn ich auf einem Einzeldate bin, dann bin nur ich da und das was ich mit der anderen Seite erlebe, das kann mir auch keiner wegnehmen", erinnerte sich der Kumpel von Niko Griesert (31) und Keno Rüst an seine Bachelorette-Erlebnisse.

TVNOW Leander und Melissa bei "Die Bachelorette" 2020

Der Bachelor, RTL Bachelor Dominik mit seinen Kandidatinnen

Instagram / leander_sacher Influencer Leander Sacher

