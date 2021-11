Was ist zwischen Melissa Damilia (26) und Leander Sacher (24) geschehen? Die einstige Bachelorette entschied sich im Jahr 2020 in der Datingshow für den Unternehmer. Die Fans scheinen von dem Liebespaar begeistert zu sein, obwohl die beiden bewusst viele Aspekte ihrer Beziehung aus der Öffentlichkeit heraushalten, wie sie betonten. Doch jetzt löschten sie sich auf ihren jeweiligen Profilen im Netz quasi aus und folgen sich auch nicht mehr. Nun kündigte Melissa an: Sie wird ihren Followern erklären, was los ist.

"Ich melde mich vor einem offiziellen Statement, das es heute Abend geben wird", verkündete Melissa in ihrer Instagram-Story. Die Reality-TV-Teilnehmerin wirkte sehr bedrückt, ihre Augen schienen gerötet zu sein. Sie betonte, dass es ihr sehr zu schaffen mache, wenn ihr Leute, die sie nicht persönlich kenne, böse Dinge im Netz schreiben. "Ich bin jemand, den so was sehr verletzt, der sich so was sehr zu Herzen nimmt", schrieb sie und hielt danach kurz inne, als müsste sie weinen.

"Ich weiß, ich sollte keine Story machen, aber ich bin nun mal, wie ich bin, und ich bin dann doch jemand, der sich zu manchen Sachen äußern möchte", stellte Melissa klar. Ob sie heute Abend tatsächlich das Beziehungsende mit Leander bekannt macht, steht nicht mit Sicherheit fest. Werdet ihr euch ihr Statement ansehen?

Instagram / leander_sacher Leander Sacher und Melissa Damilia im Oktober 2021 in Paris

Instagram / leander_sacher Leander Sacher im September 2021

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia und Leander Sacher, Februar 2021

