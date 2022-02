Verteilt er bald die berühmten Rosen? Leander Sacher (24) war 2020 Teilnehmer bei Die Bachelorette und kämpfte um das Herz von Melissa Damilia (26). Dieses gewann er dann tatsächlich – doch nach knapp zwei Jahren ist die Liebe zwischen den beiden erloschen. Nach anfänglichen Gerüchten, unter anderem wegen verschwundener Pärchenbilder, gab der Aachener offiziell bekannt, wieder Single zu sein. Mit Promiflash sprach Leander nun über einen möglichen Versuch als Bachelor!

In dem Interview mit Promiflash gab der 24-Jährige einige seiner Eindrücke von der aktuellen Staffel des TV-Formats preis. Eine Favoritin unter den derzeitigen Anwärterinnen könne er bisher nicht benennen, denn dazu müsse er "seine eigene Geschichte schreiben" – das Abenteuer also selbst bestreiten. "Ich sehe ja nur, was zwischen Dominik (30) und den Kandidatinnen im Austausch passiert. Ich müsste meine eigenen Fragen stellen", erklärte er diesbezüglich. Deutet er hiermit etwa an, sich vielleicht einmal als Bachelor ausprobieren zu wollen?

Der ehemalige Rosenkavalier Niko Griesert (31) könnte sich seinen Freund in dieser Rolle jedenfalls bestens vorstellen. "Sag niemals nie, falls sich das irgendwann einmal ergibt. Leander wäre der beste Bachelor, den ich mir vorstellen könnte", verriet der Sohn des ehemaligen Osnabrücker Bürgermeisters gegenüber Promiflash. Bei ihm ist das TV-Erlebnis immerhin doch noch gut ausgegangen! Auch wenn er zugegeben hat, dass er seine Finalfolge bis heute nicht sehen könne.

