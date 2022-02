Er steht voll und ganz hinter ihr! Oliver Pocher (44) ist zurzeit wieder im Let's Dance-Fieber: Nachdem der Entertainer in der Show vor drei Jahren einen beachtlichen siebten Platz ertanzen konnte, ist nun seine Frau Amira (29) dran – und legte gleich furios los: Denn in der Auftaktsendung konnte die Beauty mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (41) gleich das goldene Ticket lösen. Doch Olli bewundert an seiner Liebsten offenbar nicht nur die Haltungsnoten!

Im Interview mit RTL machte Olli seiner Frau eine echte Liebeserklärung: "Amira sieht hier schon am geilsten aus, aber das Wichtigste ist ja der Charakter und der ist überragend, der ist ja 30 Punkte!" In Anspielung auf die Bestwertung der Tanzshow ist das ein Kompliment der Superlative. Doch seine Partnerin gefalle ihm nicht nur in den reich dekorierten Pailletten-Outfits: "Ich liebe die auch in Jogginganzug!", witzelte Olli.

An dem Gossip um vermeintliche Flirts zwischen Amira und ihrem Profipartner Massimo wollte sich der 44-Jährige hingegen gar nicht beteiligen. "Die kann hier halb nackt irgendwie an einer Stange tanzen, wie sie will. Das ist Show", erklärte er. Gegen leidenschaftliche Choreografien der beiden habe er daher nichts.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Amira Pocher und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Amira Pocher bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de