Welches Star-Tänzer-Duo konnte sich für die kommende Wochen safen? In der 15. Staffel von Let's Dance kämpfen 14 Prominente um den Sieg – in den kommenden Wochen werden die Stars unter Beweis stellen, wie gut sie tanzen können. Allerdings platzt jede Woche der große Traum eines Tanzpaares. Für die kommende Woche kann sich ein Duo allerdings sichern – und zwar mithilfe des goldenen Tickets, was das Paar mit den meisten Zuschauer-Anrufern bekommt. Aber wer bekommt das Ticket?

Amira Pocher (29) konnte offenbar die meisten Zuschauer von sich überzeugen – dementsprechend werden sie und ihr Tanzpartner Massimo Sinató (41) nächste Woche definitiv nicht rausfliegen können. "Das Direktticket geht an Amira Pocher", verkündete Moderator Daniel Hartwich (43) euphorisch. Die Moderatorin war davon total baff, freute sich aber total.

Ob Amira auch ein paar Anrufe wegen ihres heißen Outfits absahnen konnte? Die Brünette trug einen Traum aus Samt mit einem XXL-Beinausschnitt. Damit begeisterte sie die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen nämlich schon während der Show. "Boah, Amira!", hatte beispielsweise ein Twitter-User kommentiert.

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Februar 2022

Thomas Burg / ActionPress Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli bei "Let's Dance"

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

