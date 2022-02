Damit hat fast niemand gerechnet: Paola Maria (28) und ihr Ehemann Sascha Koslowski (35) wollen in Zukunft in Liebesdingen getrennte Wege gehen. Das verkündete das YouTube-Pärchen am Sonntag gemeinsam mit einem Video auf der Plattform. Vor allem die vergangenen beiden Jahre seien für die Eltern zweier gemeinsamer Kinder mitunter hart gewesen und hätten schließlich zur Trennung geführt. Eine Neuigkeit, die viele Fans von Paola und Sascha zunächst fassungslos macht.

Aus einer Promiflash-Umfrage geht eindeutig hervor, dass die Leser trotz vorheriger Gerüchte von dem Beziehungsende überrumpelt wurden. 71,8 Prozent der Teilnehmenden (1.204 Personen) antworteten auf die Frage, ob sie die Trennung kommen gesehen hätten, mit: "Nein, das überrascht mich total." Nur 28,2 Prozent der Abstimmenden (473 Personen) entschieden sich für: "Ja, damit habe ich schon gerechnet." (Stand: 27. Februar 2022, 17:30 Uhr)

Unter dem YouTube-Video, in dem Sascha und Paola ihre Trennung bekanntgeben, sammelten sich sofort unzählige entsetzte Kommentare. "Habt ihr eine Paartherapie versucht? Es kann doch noch nicht alles verloren sein?" oder "Ich hoffe wirklich, dass ihr wieder zueinanderfindet", heißt es dort.

